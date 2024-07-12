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Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів провалився – буде оголошено новий конкурс

09:45, 12 липня 2024
Фіналісти конкурсу Євген Васильєв та Юрій Пшевлоцький не переконали Конкурсну комісію.
Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів провалився – буде оголошено новий конкурс
Джерело фото - Конкурсна комісія з проведення конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів
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Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився провалом – Конкурсна комісія не змогла рекомендувати на посаду керівника Служби жодного фіналіста конкурсу.

Нагадаємо, що фіналістами конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів стали наступні кандидати:

Васильєв Євген Олександрович –  адвокат, доцент кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Пшевлоцький Юрій Миколайович – адвокат, радник з юридичних питань відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення ПрАТ «Київстар»

Втім, під час співбесід з кандидатами, які відбулися 11 липня, виявилося, що до них є ціла низка запитань.

Так, до Юрія Пшевлоцького було чимало запитань щодо його майна та дій близьких родичів.

А у кандидата Євгена Васильєва виявилися певні проблеми з мотивацією – одночасно він бере участь у конкурсі на посаду судді апеляційного господарського суду і розповів членам Конкурсної комісії, що все ж таки у перспективі він хотів би стати суддею.

У підсумку, у 9:00 12 липня Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), одноголосно винесла свій «вирок».

Участь Юрія Пшевлоцького у конкурсі (а також у конкурсах на посаду заступника СДІ та дисциплінарного інспектора) була припинена.

Підстава – невідповідність критерію доброчесності та етичним стандартам.

Відповідно, після зазначеного рішення Конкурсної комісії втратився сенс конкурсу в принципі, адже у Вищої ради правосуддя, яка й призначає керівника Служби дисциплінарних інспекторів, не було б необхідної кількості кандидатів для призначення найкращого з них, тобто альтернативи.

Відтак, 12 липня Конкурсна комісія звернулася до Вищої ради правосуддя з повідомленням про необхідність оголошення нового конкурсу на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Також, новий конкурс буде проходити вже з дещо іншими умовами – від кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів відтепер не буде вимагатися наявність сертифікату про рівень володіння іноземними мовами.

Автор В’ячеслав Хрипун

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