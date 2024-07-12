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Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс

09:45, 12 июля 2024
Финалисты конкурса Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий не убедили Конкурсную комиссию.
Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс
Источник фото - Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов
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 Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов завершился провалом – Конкурсная комиссия не смогла рекомендовать на должность руководителя Службы ни одного финалиста конкурса.

Напомним, что финалистами конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов стали следующие кандидаты:

Васильев Евгений Александрович – адвокат, доцент кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран Национального юридического университета им. Я. Мудрого

Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»

Впрочем, во время состоявшихся 11 июля собеседований с кандидатами оказалось, что к ним есть целый ряд вопросов.

Так, к Юрию Пшевлоцкому было немало вопросов об его имуществе и действиях близких родственников.

А у кандидата Евгения Васильева оказались определенные проблемы с мотивацией – одновременно он принимает участие в конкурсе на должность судьи апелляционного хозяйственного суда и рассказал членам Конкурсной комиссии, что в перспективе он хотел бы стать судьей.

В итоге, в 9:00 12 июля Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), единогласно вынесла свой «приговор».

Участие Юрия Пшевлоцкого в конкурсе (а также в конкурсах на должность заместителя СДИ и дисциплинарного инспектора) было прекращено.

Основание – несоответствие критерию добропорядочности и этическим стандартам.

Соответственно, после указанного решения Конкурсной комиссии потерялся смысл конкурса в принципе, ведь у Высшего совета правосудия, который и назначает руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, не было бы необходимого количества кандидатов для назначения лучшего из них, то есть альтернативы.

12 июля Конкурсная комиссия обратилась в Высший совет правосудия с уведомлением о необходимости объявления нового конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Так же, новый конкурс будет проходить с несколько иными условиями – от кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов отныне не будет требоваться наличие сертификата об уровне владения иностранными языками.

Автор Вячеслав Хрипун

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Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс

Финалисты конкурса Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий не убедили Конкурсную комиссию.

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