Виктор Орбан провел с Дональдом Трампом встречу «по поводу мира» в Украине

Виктор Орбан посетил имение бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел встречу с будущим кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время встречи они обсудили «мирную миссию» по Украине. Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в Facebook.

Орбан побывал в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, который назвал «следующей остановкой своей мирной миссии».

«Встреча с президентом Трампом по миру. Хорошая новость: он это сделает!» – сказал Орбан.

Со своей стороны Трамп в сети Truthsocial поблагодарил Орбана и заявил, что мир должен быть как можно быстрее.

«Спасибо, Виктор. Должен быть мир и как можно быстрее. Слишком многие погибли в войне, которая никогда не должна была начаться», – заявил Трамп.

Напомним, что послы 27 стран Европейского Союза в Брюсселе должны были собраться для обсуждения поведения и действий Венгрии, которые особенно проявились после начала ее председательства в Совете ЕС.

Также Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и рф.

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