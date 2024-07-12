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12 июля: какой сегодня праздник и главные события

09:29, 12 июля 2024
12 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бортпроводника.
12 июля: какой сегодня праздник и главные события
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В пятницу, 12 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бортпроводника. История профессии бортпроводника насчитывает уже более 80 лет. Возникла она в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в обязанности которого входило обеспечение сервиса во время полета – стюарда. Первоначально это была исключительно мужская профессия. Однако с 1930 года воздушные линии США начали принимать на работу молодых симпатичных девушек как бортпроводниц. Такая реклама полетов могла привлечь больше пассажиров, а также девушки меньше весили, что имело важное значение для полетов. Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова.

Также 12 июля День разноцветных глаз. Этот праздник приурочен к гетерохромии – разного цвета радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковой окраски разных участков радужки одного глаза. Гетерохромия является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента).

А еще 12 июля День бумажного пакета. Это неофициальный, но важный экологический праздник, предназначенный для привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и повышению осведомленности о преимуществах использования бумажных пакетов. Дело в том, что бумажные пакеты разлагаются самостоятельно, поскольку они являются натуральными. Это означает, что они не оставляют пластикового загрязнения и не наносят вреда окружающей среде.

12 июля Всемирный день шашлыка. Шашлык – это блюдо, которое происходит от кочевых племен Азии, но подобным образом готовили мясо и в других народах мира. Первобытные люди готовили мясо подпольенных животных на открытом огне, и исторические упоминания об этом блюде уходят в античность. Особенность шашлыка заключается в том, что мясо нарезают мелкими кусочками, что делает его приготовление более быстрым и экономным.

Какой сегодня за церковный праздник

12 июля в церковном календаре – день памяти святых мучеников Прокла и Иллария. Это выдающиеся фигуры в истории христианства, отдавшие свою жизнь за веру.

Календарь важных событий за 12 июля:

1679 год — английский король Карл II издает акт, гарантирующий судебные права граждан;

1776 год — из Плимута отправляется в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук;

1917 год — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использует в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт;

1970 год — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке "Ра-2" через 57 дней плавания достигает берегов Барбадоса;

1989 год — последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.

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