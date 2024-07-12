12 липня: яке сьогодні свято та головні події

12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника.

У п’ятницю, 12 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника. Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту — стюарда. Початково це була винятково чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.

Також 12 липня День різнокольорових очей. Це свято приурочене до гетерохромії – різного кольору райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).

А ще 12 липня День паперового пакета. Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначене для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів. Річ у тому, що паперові пакети розкладаються самостійно, оскільки вони є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.

12 липня Всесвітній день шашлику. Шашлик — це страва, яка походить від кочових племен Азії, але схожим чином готували м’ясо і в інших народах світу. Первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні, і історичні згадки про цю страву сягають античності. Особливість шашлику полягає в тому, що м’ясо нарізають дрібними шматочками, що робить його приготування більш швидким та економним.

Яке сьогодні церковне свято

12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру.

Календар важливих подій за 12 липня:

1679 рік — англійський король Карл II видає акт, що гарантує судові права громадян;

1776 рік — з Плімута вирушає у свою останню експедицію Джеймс Кук;

1917 рік — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 рік — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» через 57 днів плавання досягає берегів Барбадосу;

1989 рік — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

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