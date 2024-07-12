Джо Байден заявив, що сенсу бити по Москві та Кремлю немає

Джо Байден пояснив, чому не дозволяє ЗСУ бити вглиб росії американською зброєю.

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Президент США Джо Байден заявив, що у країні не бачать необхідності ударів вглиб росії американською далекобійною зброєю. Про це він сказав на прес-конференції у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про те, чи дозволить він Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів по військових об'єктах вглиб росії, Байден відповів, що військові США не бачать доцільності в цьому.

«Ми дозволили використовувати американську зброю в прикордонних регіонах росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленський, а такого нема, мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо», – сказав Байден.

Він додав, що США надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних можливостей.

«Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно», – сказав Байден.

Раніше Байден під час виступу помилково назвав Зеленського «президентом путіним».

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