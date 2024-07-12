Чому Резерв+ просить повторної реєстрації: роз’яснення Міноборони

Застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+» може автоматично розлогінювати користувачів.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+» автоматично розлогінює користувачів з міркувань безпеки, якщо вони не заходять у застосунок протягом тижня. Про це вона повідомила в інтерв’ю порталу DOU.

Після реєстрації в «Резерв+» через деякий час додаток знову просить зареєструватися. На запитання про те, коли цей баг буде виправлено, Катерина Черногоренко відповіла, що це не баг, а функція сервісу, метою якої є підвищити безпеку.

«Тому це не баг, а фіча задля вашої безпеки», — сказала посадовиця.

Катерина Черногоренко також зазначила, що більшість проблем із «Резерв+» виникають не через високе навантаження, а через помилки, які сталися ще на етапі перенесення даних із паперових носіїв до реєстру.

«Ми намагаємося виправити такі помилки якнайшвидше і тому запустили функцію «Виправити дані онлайн», — додала вона.

Раніше ми писали, що екс-податковий міліціонер отримав від ТЦК 17 тисяч грн штрафу за неоновлення даних, хоча оновив їх через Резерв+ і звертався до ТЦК з заявою про прийняття його на облік.

Додамо, у Кабміні і Міноборони дали відповідь, чому постанова про Резерв+ засекречена.

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