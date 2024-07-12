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Почему Резерв+ просит повторной регистрации: разъяснение Минобороны

08:48, 12 июля 2024
Приложение для военнообязанных «Резерв+» может автоматически разлогинивать пользователей.
Почему Резерв+ просит повторной регистрации: разъяснение Минобороны
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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что приложение для военнообязанных «Резерв+» автоматически разлогинивает пользователей по соображениям безопасности, если они не входят в приложение в течение недели. Об этом она сообщила в интервью порталу DOU.

После регистрации в «Резерве+» через некоторое время приложение снова просит зарегистрироваться. На вопрос о том, когда этот баг будет исправлен, Екатерина Черногоренко ответила, что это не баг, а функция сервиса, целью которой является повышение безопасности.

«Поэтому это не баг, а фича ради вашей безопасности», - сказала чиновник.

Екатерина Черногоренко также отметила, что большинство проблем с «Резерв+» возникают не из-за высокой нагрузки, а из-за ошибок, которые произошли еще на этапе переноса данных из бумажных носителей в реестр.

«Мы пытаемся исправить такие ошибки как можно быстрее и потому запустили функцию «Исправить данные онлайн», – добавила она.

Ранее сообщалось, что экс-налоговый милиционер получил от ТЦК 17 тысяч грн штрафа за необновление данных, хотя обновил их через Резерв+ и обращался в ТЦК с заявлением о принятии его на учет.

Добавим, в Кабмине и Минобороны ответили, почему постановление о Резерв+ засекречено.

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