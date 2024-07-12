23 государства и ЕС на саммите НАТО подписали безопасностный «Украинский компакт: что он предусматривает

Ukraine Compact ставит целью «ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности».

В Вашингтоне во время саммита НАТО состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения о безопасности.

Лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали «Украинский компакт» (Ukraine Compact) – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

Документ ставит целью «ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности». В нем государства-подписанты обязуются выполнять свои обязательства по двусторонним договорам по безопасности, а именно

1) Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе путем продолжения предоставления помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности

2) Ускорить усилия по развитию будущих ВСУ

3) В случае будущего вооруженного нападения россии на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на россию экономических и других штрафов.

Отмечается, что договор является открытым для присоединения других государств. И будет действовать параллельно с продвижением Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

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