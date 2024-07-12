Байден во время выступления ошибочно назвал Зеленского «президентом путиным»

Джо Байден во время представления Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне ошибочно назвал его «президентом путиным».

Фото: gettyimages.com

Президент США Джо Байден во время выступления по поводу «украинского компакта» представил Президента Украины Владимира Зеленского как «президента путина».

Он сказал, что хотел бы передать слово Президенту Зеленскому, у которого «столько решительности и смелости».

«Дамы и господа, президент путин», – сказал Байден.

Позже Байден исправился, отметив, что настолько сосредоточен на том, чтобы победить путина.

Сам Зеленский ответил: «я лучше».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.