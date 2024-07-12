Байден во время выступления ошибочно назвал Зеленского «президентом путиным»

Президент США Джо Байден во время выступления по поводу «украинского компакта» представил Президента Украины Владимира Зеленского как «президента путина».
Он сказал, что хотел бы передать слово Президенту Зеленскому, у которого «столько решительности и смелости».
«Дамы и господа, президент путин», – сказал Байден.
Позже Байден исправился, отметив, что настолько сосредоточен на том, чтобы победить путина.
Сам Зеленский ответил: «я лучше».
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