Байден під час виступу помилково назвав Зеленського «президентом путіним»

Джо Байден під час представлення Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, помилково назвав його «президентом путіним».

Фото: gettyimages.com

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Президент США Джо Байден під час виступу щодо «українського компакту» представив Президента України Володимира Зеленського як «президента путіна».

Він сказав що хотів би передати слово Президенту Зеленському, у якого «стільки рішучості і сміливості».

«Пані та панове, президент путін», – сказав Байден.

Згодом Байден виправився, зазначивши, що настільки зосереджений на тому, щоб перемогти путіна.

Сам Зеленський відповів: «я краще».

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