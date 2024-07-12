Байден під час виступу помилково назвав Зеленського «президентом путіним»

Президент США Джо Байден під час виступу щодо «українського компакту» представив Президента України Володимира Зеленського як «президента путіна».
Він сказав що хотів би передати слово Президенту Зеленському, у якого «стільки рішучості і сміливості».
«Пані та панове, президент путін», – сказав Байден.
Згодом Байден виправився, зазначивши, що настільки зосереджений на тому, щоб перемогти путіна.
Сам Зеленський відповів: «я краще».
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