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Ердоган та Зеленський відновлюють роботу над «зерновою угодою»

21:52, 11 липня 2024
Україна і Туреччина оголосили про відновлення співпраці щодо «зернової угоди».
Ердоган та Зеленський відновлюють роботу над «зерновою угодою»
Джерело фото: president.gov.ua
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У Вашингтоні на полях саміту НАТО президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. За результатами переговорів, Тайїп Ердоган повідомив про розпочате відновлення «зернової угоди», що є важливим кроком у відновленні економічних зв'язків між двома країнами.

Пресслужба канцелярії президента Туреччини та Telegram Володимира Зеленського підтвердили, що в ході зустрічі обговорювалися не лише питання перебігу українсько-російської війни, але й регіональні та глобальні аспекти.

«Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром. Президент Ердоган додав, що розпочалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи», – заявили в канцелярії Ердогана.

Зеленський, в свою чергу, підкреслив ініціативи України щодо повернення кримських татар та підготовку конференції в Туреччині, присвяченої продовольчій безпеці та свободі судноплавства.

«Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу», – підсумував Зеленський.

Ця зустріч стала важливим кроком у співпраці між Україною та Туреччиною на міжнародному рівні, зокрема в контексті підтримки України у війні та економічних ініціатив.

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