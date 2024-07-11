Міноборони удосконалило систему реагування на кризові ситуації

Міноборони затвердило нові правила для Ситуаційного центру.

Міністерство оборони України затвердило новий перелік кризових ситуацій та алгоритм оперативного реагування, спрямований на підвищення ефективності роботи Ситуаційного центру. Це рішення є важливим кроком у розбудові інтегрованої оборонної моделі України.

Новий перелік охоплює широкий спектр кризових ситуацій, які можуть виникати у воєнно-політичній, міжнародній, інформаційній, соціальній сферах, а також у сферах ресурсного забезпечення та військово-технічної політики.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер пояснив, що новий документ стане «відправною точкою» у вертикалі управління: ««Є політика управління даними, є перелік кризових ситуацій, є порядок функціонування Ситуаційного центру. Політика управління даними дає змогу уніфікувати інформацію і її передачу, перелік криз – ідентифікувати проблему, а алгоритм дій – забезпечити належне реагування на кризу з боку керівництва Міноборони»,

Заходи, затверджені Міноборони, спрямовані на визначення зон підвищеної уваги та оптимізацію роботи Ситуаційного центру, що сприятиме підвищенню загальної обороноздатності України.

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