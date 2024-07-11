Минобороны усовершенствовало систему реагирования на кризисные ситуации

Минобороны утвердило новые правила для Ситуационного центра.

Министерство обороны Украины утвердило новый перечень кризисных ситуаций и алгоритм оперативного реагирования, направленный на повышение эффективности работы Ситуационного центра. Это решение является важным шагом в развитии интегрированной оборонной модели Украины.

Новый перечень охватывает широкий спектр кризисных ситуаций, которые могут возникать в военно-политической, международной, информационной, социальной сферах, а также в сферах ресурсного обеспечения и военно-технической политики.

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер пояснил, что новый документ станет "отправной точкой" в вертикали управления: ""Есть политика управления данными, есть перечень кризисных ситуаций, есть порядок функционирования Ситуационного центра. Политика управления данными позволяет унифицировать информацию и ее передачу, перечень кризисов - идентифицировать проблему, а алгоритм действий - обеспечить надлежащее реагирование на кризис со стороны руководства Минобороны",

Мероприятия, утвержденные Минобороны, направлены на определение зон повышенного внимания и оптимизацию работы Ситуационного центра, что будет способствовать повышению общей обороноспособности Украины.

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