Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально приступил к исполнению обязанностей посла в Британии

По словам Залужного, главным приоритетом его деятельности, как посла является победа Украины.

Источник фото: Facebook / Валерий Залужный

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Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный официально приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Это стало известно из его заявления, обнародованного в социальных сетях.

Залужный уже вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, и руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.

«Продолжаю служить Украине. Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства», - отметил Залужный в своем сообщении.

Ранее Залужный завершил все приготовления и отправился в Британию для выполнения обязанностей посла.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 9 мая подписал Указ о назначении бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Ранее, Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

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