Валерій Залужний завершує підготовку до роботи у Британії, — глава МЗС Дмитро Кулеба

Залужний практично завершив усі приготування до виконання обов’язків посла у Британії.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ та новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Він наголосив, що процес підготовки Залужного буквально перебуває "на фінішній прямій".

За словами Кулеби, у міністерстві розуміють підвищений інтерес до цього питання.

"Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тому бажаю нашому новому послу у Сполученому Королівстві насамперед успіхів та результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", – сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії.

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