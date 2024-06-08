Валерий Залужный завершает подготовку к работе в Британии, - глава МИД Дмитрий Кулеба

Залужный практически завершил все приготовления к исполнению обязанностей посла в Британии.

Бывший Главнокомандующий ВСУ и новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный уже завершает подготовку к началу дипломатической работы. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что процесс подготовки Залужного буквально находится "на финишной прямой".

По словам Кулебы, в министерстве понимают повышенный интерес к этому вопросу.

"Но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Послом в Великобритании.

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