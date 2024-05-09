Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Валерия Залужного Послом Украины в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский 9 мая подписал Указ о назначении бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Напомним, Владимир Зеленский 8 мая подписал Указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Автор: Наталья Мамченко

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