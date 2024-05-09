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Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії

15:09, 9 травня 2024
Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Валерія Залужного Послом України у Великій Британії
Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії
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Президент Володимир Зеленський 9 травня підписав Указ про призначення колишнього Головнокомандувача Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 травня підписав Указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Валерія Залужного Послом України у Великій Британії

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