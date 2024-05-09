Всі заяви про оформлення закордонного паспорта, подані до 23 квітня, будуть розглянуті дипломатичними установами – відповідь МЗС

Подані громадянами України заяви про надання консульських послуг, у тому числі на оформлення закордонних паспортів будуть опрацьовані дипломатичними установами – МЗС.

Всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані закордонними дипломатичними установами України в повному обсязі, у тому числі подані до 23.04.2024 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Роман Горяйнов у відповідь на запит «Судово-юридичної газети».

Так, у відповіді департаменту вказано, що відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів від 10.06.2022 №678 «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України», розміщений за межами України відокремлений підрозділ (філія, представництво) державного підприємства належить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Водночас, з 23 квітня 2024 року закордонними дипломатичними установами України тимчасово призупинено вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

При цьому, всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано закордонними дипломатичними установами України в повному обсязі, у тому числі подані до 23.04.2024 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Як відомо, для того, аби оформити закордонний паспорт при перебуванні за кордоном, є два варіанти, куди можна звернутися з цим питанням:

До дипломатичної установи України. Дипломатичні установи – у сфері управління Міністерства закордонних справ (МЗС).

До Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Стамбулі, Празі, Братиславі, Берліні, Кельні, Мюнхені, Валенсії, Мадриді та Мілані. Ці центри належать до сфери ДП «Документ», яке, в свою чергу, входить до сфери управління Державної міграційної служби (ДМС).

Раніше у відповіді ДП «Документ» на запит «Судово-юридичної газети» зазначило, що з моменту набрання чинності постановою Кабміну №443 від 23 квітня 2024 року отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянами чоловічої статі від 18 до 60 років здійснюється лише у територіальному підрозділі Державної міграційної служби на території України.

Водночас, є винятки. Зокрема, особи з інвалідністю, які включені до п. 2-1 Правил перетинання державного кордону, мають можливість отримати послугу за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Отримання паспорту для виїзду за кордон буде здійснюватися відповідно до розробленого та затвердженого механізму реалізації постанови КМУ 443 від 23 квітня 2024 року.

Закордонні підрозділи ДП «Документ» будуть працювати у штатному режимі після налагодження технічних процесів та з урахуванням нових вимог законодавства.

Також ми повідомляли, що паспортні сервіси ДП «Документ» за кордоном відновили видачу готових документів. Втім, поки в тестовому режимі.

Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Раніше Міністерство закордонних справ вирішило розвінчати міфи та пояснити факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Також нагадаємо, що 10 травня 2024 року завершується термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

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