Отримання паспортів чоловіками призовного віку за кордоном – які висновки можна зробити із заяв МЗС та постанови Кабміну

Як випливає із заяв МЗС і постанови Кабміну, обмеження на консульські послуги для чоловіків 18-60 років буде діяти, однак у деяких є шанс отримати паспорт шляхом пересилання за кордон.

Як відомо, для того, аби оформити закордонний паспорт при перебуванні за кордоном, є два варіанти, куди можна звернутися з цим питанням:

До дипломатичної установи України

До Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Стамбулі, Празі, Братиславі, Берліні, Кельні, Мюнхені, Валенсії, Мадриді та Мілані. Ці центри належать до сфери державного підприємства «Документ», яке, в свою чергу, входить до сфери управління Державної міграційної служби (ДМС).

У червні 2022 року Кабмін ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України».

Відповідно до неї було установлено, що розміщений за межами України відокремлений підрозділ ДП «Документ» (тобто, вказані «паспортні сервіси» за кордоном), який є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, здійснює прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянам, які перебувають за межами України.

23 квітня ДП «Документ» повідомило, що «через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ».

Нових повідомлень від ДП станом на 13-00 25 квітня не надходило.

Разом із тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 квітня Кабмін постановою № 443 вніс зміни до пункту 11 згаданого вище Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Ця постанова 443 стосується документів, які оформлюються ДМС за заявами, отриманими ДП «Документ».

Відповідно до цих змін:

Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС (тобто, в Україні, адже територіальні органи та підрозділи ДМС знаходяться в Україні – прим. ред.).

Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу ДП «Документ» або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Разом з тим, ці вимоги (тобто, вимоги стосовно пересилання та видачі – прим. ред.) не застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1—2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. №57.

У перелічених пунктах Правил перетинання кордону йдеться про осіб, які можуть законно перетинати кордон, зокрема це особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності тощо; особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи тощо.

Як зазначає Кабміну в постанові, такі обставини підтверджуються документами, оформленими в установленому законодавством порядку.

Отже, якщо буквально читати постанову Кабміну 443, то для отримання у «паспортних сервісах» ДМС паспорта громадянина України чи закордонного паспорта чоловіки від 18 до 60 років, що перебувають за кордоном, мають документально підтвердити те, що вони підпадають під вказані категорії, а саме – в свій час законно перетнули кордон. В іншому випадку їм доведеться відвідати Україну для отримання документів.

Втім, наразі відповідні зміни, внесені постановою 443, не відображені в самому Порядку.

В той же час, якщо йдеться саме про дипломатичні установи (а не «паспортні сервіси» за кордоном, що належать ДП «Документ»), то там отримати шляхом пересилання документ неможливо.

«Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не буде здійснюватися і громадяни не зможуть отримати такі паспорти в закордонних дипломатичних установах України», - підкреслили у МЗС.

Стосовно інших консульських послуг залишається актуальним роз’яснення МЗС. З цього випливає, що тимчасові обмеження для чоловіків за кордоном будуть діяти доти, доки не буде повідомлено про нові правила. Нагадаємо, що за законом про мобілізацію 10449 Кабмін повинен ухвалити нові правила військового обліку для осіб, що перебувають за кордоном.

Нижче нагадуємо зміст роз’яснень МЗС.

Чому обмеження на консульські послуги введені саме зараз

Нещодавно був ухвалений і підписаний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог.

Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій.

Чому до вступу в силу закону про мобілізацію

Тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана.

Скільки це обмеження триватиме

МЗС повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року прийому нових заяв на вчинення консульських дій від згаданої категорії громадян України (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

Наголошуємо, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг визначеній законом категорії українських громадян є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону.

Просимо уважно стежити за оновленням офіційних ресурсів МЗС та закордонних дипломатичних установ України для отримання актуальної інформації щодо подальшого впровадження Закону.

Коли скасують тимчасове обмеження

Після набуття «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Якщо заяву подано до 23 квітня, чи означає це, що людина не отримає послугу

Ні, не означає. Важливо зазначити, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.

Як бути, коли чоловік подає заяву щодо дій для дитини чи підопічної особи

Запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа (оформлення паспорту для виїзду за кордон дитині/підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо).

Якщо чоловік оновив дані у ТЦК він зможе отримати консульську послугу

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Додатково міністерство вказало, що на МЗС вже давно покладається обов'язок з ведення військового обліку. Відповідні функції закордонних дипломатичних установ були визначені ще постановою КМУ від 7 грудня 2016 року.

Разом з тим, на той момент законодавство розроблялося з урахуванням тогочасних реалій. Після спровокованої ескалацією російської агресії міграційною хвилею 2022 року закладені законодавством механізми військово-облікової роботи потребували докорінних змін, які лише частково вдалося врегулювати постановою КМУ від 30 грудня 2022 року. Вимагали оновлення також дотичні нормативно-правові документи.

Зараз, після масштабного пакету змін до мобілізаційних нормативних документів, МЗС та інші державні органи мають провести колосальний обсяг роботи задля їхньої належної імплементації.

Автор: Наталя Мамченко

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