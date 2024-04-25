Чи будуть ТЦК вручати повістки за кордоном – розповіли в Міноборони

В Міноборони пояснили, що не можуть коментувати дії Міністерства закордонних справ.

Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони України оголосило, що українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки не будуть функціонувати за кордоном. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час інтерв'ю на «Радіо Свобода».

«ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – ред.) виглядає доволі нереальним», – зазначив він.

Він підкреслив, що Міністерство оборони не має повноважень коментувати дії Міністерства закордонних справ, але наголосив на важливості оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку як в Україні, так і за кордоном. Новий закон про мобілізацію надає 60 днів на це.

Уточнивши питання щодо необхідності повернення в Україну для оновлення даних, Лазуткін зазначив, що цього не є обов'язково, проте ті, хто бажають приєднатися до Збройних Сил, мають таку можливість через консульські установи або електронний кабінет.

Міністерство оборони вже працює над тим, щоб електронний кабінет запрацював у червні. Це дасть можливість оновлювати дані, не потребуючи присутності на території України. Речник також підкреслив, що електронний кабінет буде зосереджений на оновленні основної інформації, такої як місце проживання, сімейний стан та інші важливі дані.

«Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім — зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.», – додав Лазуткін.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону.

У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Крім цього, ми писали, що поліція зможе спільно з представниками ТЦК вручати повістки, а також затримувати і доставляти громадян до ТЦК, якщо ті порушили правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

У разі ухвалення законопроекту 10379 про посилення відповідальності за порушення правил військового обліку, у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Нагадаємо, що електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.

А ще уряд готує електронне бронювання від мобілізації через Дію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.