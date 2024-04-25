Рада провалила голосування за накопичувальну пенсію

Парламент провалив голосування у першому читанні за законопроект про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Верховна Рада відхилила законопроект про пенсійну реформу та накопичувальну пенсії №9212. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроектом пропонується встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Передбачається, що роботодавці в разі ухвалення сплачуватимуть 1% у 2023 році , 1,5%; у 2024, 2% у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів Державного бюджету України.

При цьому, розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

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