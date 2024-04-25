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Податкова нагадує, хто не сплачує мінімальне податкове зобов’язання

20:54, 25 квітня 2024
Мінімальне податкове зобов’язання визначається за період володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий (звітний) рік.
Податкова нагадує, хто не сплачує мінімальне податкове зобов’язання
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Коростенська ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області нагадує, хто не сплачує мінімальне податкове зобов’язання. 

Зазначається, що згідно з пп. 170.14.3 ПКУ визначення загального мінімального податкового зобов’язання фізичним особам здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб.

МПЗ обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності/користування.

Згідно з пп. 170.14.6 ПКУ платник податку, який отримав податкове повідомлення-рішення з визначеною контролюючим органом сумою мінімального податкового зобов’язання та/або розрахованою сумою річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, зобов’язаний сплатити зазначену у відповідному податковому повідомленні-рішенні суму податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Водночас згідно з пп. 37.3.2 ПКУ підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи.

Також передбачено, що  відповідно до п. 38-1.2 ПКУ від сплати МПЗ звільняються власники або користувачі:

  • земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами;
  • земель запасу;
  • невитребуваних земельних часток (паїв);
  • земельних ділянок, які розміщені у Чорнобильській зоні;
  • земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать до власності та/або на праві користування станом на 1 січня 2022 року знаходилися у межах населеного пункту;
  • земельних ділянок, земельних часток (паїв), за які не нараховувалися та не сплачувалися плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. 

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