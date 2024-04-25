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Рада прийняла в цілому законопроект про продовження трудових договорів при правонаступництві

12:46, 25 квітня 2024
Рада прийняла вцілому законопроект про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах.
Рада прийняла в цілому законопроект про продовження трудових договорів при правонаступництві
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Верховна Рада України вцілому прийняла євроінтеграційний  законопроєкт №8244 щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України стосовно правонаступництва у трудових відносинах. Нормативна ініціатива передбачає, що роботодавець буде зобов'язаний продовжувати трудові договори з працівниками у разі передачі бізнесу іншій особі. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Згідно з новим законом, у випадку правонаступництва трудові відносини працівників автоматично продовжуються із новим власником. Зміни, внесені до другого читання, охоплюють імплементацію термінології Європейського Союзу, уточнення понять та процедур передачі суб’єкта господарювання, а також визначення обов'язків сторін у процесі передачі.

За цей законопроєкт проголосували 269 народних депутатів.

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