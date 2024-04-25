Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо створення державної ветеранської патронатної служби

Законопроектом пропонуються створити при уряді Державну ветеранську патронатну службу, яка діятиме продовж 5 років на засадах державно-волонтерського партнерства.

Верховна Рада 25 квітня за основу прийняла законопроект про державну ветеранську патронатну службу №9423. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що для організації процесу поствоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя пропонується в системі державної влади (при Кабінеті Міністрів України) створити Державну ветеранську патронатну службу, яка діятиме продовж 5 років на засадах державноволонтерського партнерства.

Працівниками служби будуть патронатні помічники - волонтери чи демобілізовані військовослужбовці.

Також законопроктом пропонується:

⁃ встановити порядок надання допомоги ветеранам.

⁃ пранична чисельність Державної ветеранської патронатної служби становитиме 15 тисяч осіб, з яких не менше 10 відсотків складатимуть волонтери.

⁃ патронатні помічники після підписання договору обов'язково проходитимуть тренування протягом 14 робочих днів.

⁃ послуги Служби для ветеранів будуть безоплатними.

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