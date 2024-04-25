Рада прийняла закон щодо нарахування пенсій українцям, які працювали за кордоном

В Україні підсилять права українців на отримання пенсій.

Верховна Рада ухвалила закон №9453 про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за межами України. Зміни в законодавстві стосуються пенсійного забезпечення та відображаються в ряді нововведень. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Одним із головних аспектів змін є обчислення розміру пенсії на основі страхового стажу, набутого як в Україні, так і за її межами. Також вводиться зарахування стажу, отриманого в країнах колишнього СРСР, до загального страхового стажу. Крім того, визначаються умови пенсійного забезпечення для військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в російській федерації.

Додатково пропонується розширити перелік підстав для припинення виплати пенсії, включаючи тимчасове перебування за кордоном за заявою пенсіонера або оголошення особи безвісно відсутньою або померлою. Також передбачається щорічна ідентифікація пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України, для продовження виплати їм пенсій.

Важливо відзначити, що однією з ініціатив було збільшення пенсій працівникам Державного бюро розслідувань. Проте, ці поправки не отримали підтримку у залі, і вцілому за закон без пільгових пенсій проголосували 303 депутати.

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