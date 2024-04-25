З початку оголошення конкурсу на крісло судді КСУ за квотою з'їзду суддів подався лише один кандидат – РСУ

Залишається менше місяця для подачі документів.

Від початку конкурсу на посаду судді КСУ за квотою з'їзду суддів України документи подав тільки один кандидат. Про це повідомили у Раді суддів України.

Так, 15 квітня Рада суддів України оголосила про початок конкурсу для відбору кандидатур на дві посади судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв з 15 квітня 2024 року по 14 травня 2024 року включно.

Станом на сьогодні, 25 квітня 2024 року, до Ради надіслав документи тільки один кандидат.

Рада суддів України звертається до суддів, юристів, правників, які впевненні у своїй доброчесності, відповідають критеріям високих моральних якостей та високого рівня компетентності у сфері права, і закликає взяти активну участь у конкурсному відборі на дві посади судді КСУ.

У РСУ нагадали, що своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України через поштове відділення зв’язку до 14 травня 2024 року 24 год. 00 хв з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі PDF на e-mail: [email protected] до 17 год. 00 хв чи подані нарочно до 14 травня 2024 року 17 год. 00 хв.

Заяви, що будуть подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядатимуться.

Також у РСУ нагадали, що після оцінювання Дорадчою групою експертів критерію високих моральних якостей з 15 кандидатів на дві вакантні посади судді КСУ за квотою з'їзду суддів, семеро претендентів припинили участь в конкурсних процедурах за власним бажанням, одна кандидатка зняла свою кандидатуру на етапі оцінювання її на відповідність критерію високих моральних якостей, чотири кандидати отримали оцінку «не відповідає» і тільки три претендентки, з оцінкою «відповідає» були допущені до другого етапу оцінювання, а саме письмового оцінювання щодо встановлення рівня компетентності у сфері права.

Фактично, конкурс на одну з двох вакантних посад судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України припинився у зв’язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на одну вакантну посаду.

Крім того, 26 січня 2025 року спливає строк повноважень судді КСУ Віктора Кривенка, який був обраний з’їздом суддів України 13 листопада 2015 року (склав присягу 27 січня 2016 року). Відповідно, у січні 2025 року має звільнитися ще одна посада судді КСУ, котру мають заповнити делегати з'їзду суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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