С начала объявления конкурса на кресло судьи КСУ по квоте съезда судей подался только один кандидат – РСУ

Остается меньше месяца для подачи документов.

С начала конкурса на должность судьи КСУ по квоте съезда судей Украины документы подал только один кандидат. Об этом сообщили в Совете судей Украины.

Так, 15 апреля Совет судей Украины объявил о начале конкурса для отбора кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начале принятия заявлений с 15 апреля 2024 года по 14 мая 2024 включительно.

На сегодня, 25 апреля 2024 года, в Раду направил документы только один кандидат.

Совет судей Украины обращается к судьям, юристам, юристам, которые уверены в своей добродетели, отвечают критериям высоких моральных качеств и высокого уровня компетентности в сфере права, и призывает активно участвовать в конкурсном отборе на две должности судьи КСУ.

В ССУ напомнили, что своевременно представленными считаются документы, поданные в Совет судей Украины через почтовое отделение связи до 14 мая 2024 года 24 часа. 00 мин с одновременным направлением сканированных копий таких документов в формате PDF на e-mail: [email protected] до 17 час. 00 мин или представлены нарочно до 14 мая 2024 17 час. 00 мин.

Заявления, которые будут поданы в Совет судей Украины после указанного срока, не будут рассматриваться.

Также в ССУ напомнили, что после оценки Совещательной группой экспертов критерия высоких моральных качеств из 15 кандидатов на две вакантные должности судьи КСУ по квоте съезда судей, семь претендентов прекратили участие в конкурсных процедурах по собственному желанию, одна кандидатка сняла свою кандидатуру на этапе оценки Ее на соответствие критерию высоких моральных качеств, четыре кандидата получили оценку «не отвечает» и только три претендентки, с оценкой «отвечает» были допущены ко второму этапу оценивания, а именно письменного оценивания по установлению уровня компетентности в сфере права.

Фактически конкурс на одну из двух вакантных должностей судьи КСУ по квоте съезда судей Украины прекратился в связи с недостаточным количеством кандидатов для продолжения конкурсного отбора на одну вакантную должность.

Кроме того, 26 января 2025 года истекает срок полномочий судьи КСУ Виктора Кривенко, который был избран съездом судей Украины 13 ноября 2015 года (принес присягу 27 января 2016 года). Соответственно, в январе 2025 года должна быть освобождена еще одна должность судьи КСУ, которую должны заполнить делегаты съезда судей.