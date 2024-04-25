За какой период во время войны ГНС может оштрафовать за неучет по налогам: разъяснение

Налоговики привели правила применения штрафных санкций за неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности во время войны после 20 июля 2022 года.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, за какой период во время войны налоговая может оштрафовать за неучет по налогам.

Отмечается, что за непредставление или представление налогоплательщиком налоговой отчетности с нарушением сроков, определенных НКУ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размерах, установленных п. 120.1 НКУ, в зависимости от того, применялись ли к плательщику в течение года штрафные санкции за такое нарушение.

Для определения начала течения годового срока (365 или 366 календарных дней для високосного года) взимается дата вынесения контролирующим органом налогового уведомления-решения по результатам камеральной/документальной проверки контролирующего органа как по основному, так и неосновному месту учета плательщика, в отношении любых налогов и налогов сборов за неподачу (несвоевременную подачу) налоговой отчетности.

На период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ.

Згідно з абзацом восьмим (абзацом шостим в редакції, що діяла до 03.09.2023) пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ платники, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання обов’язку щодо подання звітності, у тому числі передбаченої п. 46.2 ПКУ, за 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період починаючи з 24.02.2022 до 01.06.2022, за І квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період), та звітності за лютий – травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20.07.2022.

Звільнення від відповідальності не поширюється на річні податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з транспортного податку, з плати за землю, з єдиного податку четвертої групи, які подаються за поточний звітний період не пізніше 20 лютого поточного року.

Зазначений висновок базується на тому, що граничний термін подання податкової звітності за 2022 рік не припадає на період, визначений пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (з 24.02.2022 до 01.06.2022), а граничний термін подання податкової звітності за 2021 рік не припадає на період дії воєнного стану на території України, тому строки подання податкової звітності, визначені п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, не стосуються подання податкової звітності з таких податків за річний звітний період.

Отже, штрафні санкції, встановлені п. 120.1 ПКУ, застосовуються до платників у разі неподання або подання після 20.07.2022 податкової звітності з:

податку на прибуток, у т.ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу) – за 2021 рік;

податку на прибуток, у т.ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу), єдиного податку третьої групи (зі ставкою 3 або 5 відсотків), рентної плати, екологічного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору – за І квартал 2022 року;

податку на прибуток (у разі подання звітності відповідно до пп. 133.4.3 ПКУ), податку на додану вартість (далі – ПДВ), рентної плати, плати за землю (у разі подання щомісяця) – за лютий – травень 2022 року;

пп. 133.4.3 ПКУ), податку на додану вартість (далі – ПДВ), рентної плати, плати за землю (у разі подання щомісяця) – за лютий – травень 2022 року; податків і зборів/платежів за інші звітні періоди – пізніше строків, визначених Кодексом для подання податкової звітності з таких податків і зборів/платежів.

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