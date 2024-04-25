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В Украине создадут Реестр пострадавших, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате войны – Рада одобрила законопроект

12:10, 25 апреля 2024
Верховная Рада одобрила за основу законопроект о Реестре, с помощью которого будут вести учет лиц, жизни и здоровью которых причинен вред в результате войны – эта информация может быть использована для подачи заявлений в суды.
В Украине создадут Реестр пострадавших, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате войны – Рада одобрила законопроект
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Верховная Рада 25 апреля приняла за основу законопроект Кабмина 10256, предусматривающий ведение учета лиц, жизни и здоровью которых причинен вред вследствие вооруженной агрессии рф против Украины.

«Он предусматривает создание Государственного реестра лиц, пострадавших от вооруженной агрессии рф против Украины, для компенсации ущерба, причиненного их жизни и здоровью.

Вред может возникнуть вследствие различных обстоятельств, таких как смерть или исчезновение без вести, ранение, насилие, пытки, торговля людьми и другие.

Реестр будет включать расходы государства на компенсацию ущерба и оказание социальной поддержки.

Эта информация может быть использована для подачи заявлений в суды и международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф» - объяснила народный депутат Ирина Геращенко.

Реестр пострадавших определяется как автоматизированная информационно-коммуникационная система, предназначенная для сбора, накопления, защиты, учета, отражения, обработки реестровых данных и предоставления регистровой информации о лицах, пострадавших в результате вооруженной агрессии, членов семьи погибшей (умершей) вследствие вооруженной агрессии лица или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах; вред жизни и здоровью, причиненный пострадавшим лицам; объем произведенных расходов на возмещение вреда жизни и здоровью.

Как указано в законопроекте, вред жизни и здоровью возникает в следующих случаях:

  • смерти (гибели) лица или пропаже без вести при особых обстоятельствах;
  • ранения (контузия, травма или увечье) и заболевания;
  • стойкой потери трудоспособности и установления инвалидности;
  • насилия, связанного с вооруженной агрессией рф против Украины (физического, сексуального насилия);
  • пытки и жестокого обращения;
  • торговли людьми;
  • заключение,
  • плена;
  • принудительного труда;
  • депортации, принудительного перемещения;
  • депортации или похищения детей;
  • психических расстройств вследствие психологической травмы;
  • потери (смерть (гибель), невозможность исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка) ребенком родителей, других законных представителей ребенка;
  • потери доступа к услугам по здравоохранению и лечению; потери доступа к образовательным услугам;
  • потери дохода и средств к существованию;
  • моральный ущерб;
  • физических страданий, эмоционального напряжения, дискомфорта;
  • других нарушений личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование физического лица или международного права прав человека и международного гуманитарного права.

Реестр пострадавших создается с целью фиксации информации о вреде жизни и здоровью, содействия предоставлению возмещения и обеспечения эффективных средств правовой защиты пострадавшим, включая неотложные промежуточные репарации, и обеспечение возможности дальнейшего ее возмещения за счет репараций или других взысканий с РФ в том числе в рамках реализации концепции специального компенсационного механизма возмещения ущерба.

В Реестре будет обеспечиваться учет расходов государства и государственного сектора экономики, осуществленных на возмещение ущерба, нанесенного лицам, оказание им социальной поддержки, а также учет вреда жизни и здоровью, который был определен и доказан гражданами или государственными органами в соответствии с методикой, утвержденной Кабмином.

Информация, содержащаяся в Реестре, может быть использована физическими и юридическими лицами, а также государством Украина для подачи заявлений и исков в судебные органы и в международный Реестр ущерба, причиненного агрессией, по выплате компенсации за ущерб и ущерб в порядке, установленном Кабмином.

Реестр пострадавших будет составной частью Единой информационной системы социальной сферы.

Автор: Наталья Мамченко

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