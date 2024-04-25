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В МИД Молдовы правоохранители провели обыск

14:33, 25 апреля 2024
МИД Молдовы открыто сотрудничает с правоохранителями.
В МИД Молдовы правоохранители провели обыск
Фото из открытых источников
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В Молдове сотрудники прокуратуры и Службы информации и безопасности в рамках уголовного преследования провели обыск в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщает издание Jurnal.

Прокуратура подтвердила факт обысков, отметив, что пока никто не задержан, а детали будут предоставлены позже, с разрешения следствия.

Министр иностранных дел Михай Попшой также подтвердил проведение процессуальных действий в ведомстве. "Действительно, сейчас ведется ряд процессуальных действий, о которых объявила прокуратура, но процессуальный статус не предоставлен и аресты не осуществлены. Я могу заверить вас как глава учреждения, что мы проявляем всю открытость и сотрудничество в условиях продолжающегося расследования", - отметил он.

Неофициальные источники, в частности Telegram-каналы, рассказали о том, что расследование направлено против главы консульского управления Василия Миркоса, который, по неподтвержденной информации, якобы был задержан после обысков в его доме. Об этом пишет Jurnal.

Министр иностранных дел отказался комментировать эту информацию, отметив: "Я не имею права раскрывать больше информации, чем обнародовала прокуратура".

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