У МЗС Молдови правоохоронці провели обшук

МЗС Молдови відкрито співпрацює з правоохоронцями.

Фото з відкритих джерел

У Молдові співробітники прокуратури та Служби інформації та безпеки у рамках кримінального переслідування провели обшук у Міністерстві закордонних справ. Про це повідомляє видання Jurnal.

Прокуратура підтвердила факт обшуків, зазначивши, що наразі ніхто не затриманий, а деталі будуть надані пізніше, за дозволом слідства.

Міністр закордонних справ Міхай Попшой також підтвердив проведення процесуальних дій у відомстві. «Справді, наразі ведеться низка процесуальних дій, про які оголосила прокуратура, але процесуальний статус не надано і арешти не здійснено. Я можу запевнити вас як голова установи, що ми виявляємо всю відкритість і співпрацю в умовах розслідування, що триває», – зазначив він.

Неофіційні джерела, зокрема Telegram-канали, розповіли про те, що розслідування спрямоване проти глави консульського управління Василія Міркоса, який, за непідтвердженою інформацією, нібито був затриманий після обшуків у його будинку. Про це пише Jurnal.

Міністр закордонних справ відмовився коментувати цю інформацію, зазначивши: «Я не маю права розкривати більше інформації, ніж оприлюднила прокуратура».

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