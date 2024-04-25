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Зеленський обговорив з міністром фінансів Великої Британії санкції та підтримку України

12:25, 25 квітня 2024
Президент України зустрівся в Києві з канцлером казначейства Великої Британії.
Зеленський обговорив з міністром фінансів Великої Британії санкції та підтримку України
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Про це повідомляє телеграм-канал українського президента.

Під час зустрічі Зеленський висловив щирі слова подяки Ганту за надану Великою Британією найбільшу в історії пакет оборонної допомоги для України, який становить пів мільярда фунтів стерлінгів.

«Дякую народу, уряду, Прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. Високо цінуємо партнерство між нашими державами», - підкреслив президент.

Також під час зустрічі було приділено особливу увагу санкційній політиці. Зеленський зазначив важливість розширення обмежувальних заходів проти Росії та унеможливлення обходу санкцій.

Пізніше цього дня Джеремі Гант має заплановану зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими членами уряду України.

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