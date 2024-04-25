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Біля ТЦК зараз утворилися черги, але вони працюють 24/7, тож можна прийти у будь-який час, — Сухопутні війська

11:37, 25 квітня 2024
У Сухопутних військах повідомили, що ТЦК працюють цілодобово, тож черга буде йти швидко.
Біля ТЦК зараз утворилися черги, але вони працюють 24/7, тож можна прийти у будь-який час, — Сухопутні війська
Фото: facebook.com/yuliiabartle
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Сухопутні війська ЗС України прокоментували великі черги чоловіків біля Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які приходять щоб стати на облік або оновити дані. Там зазначили, що це добре, але ТЦК працюють 24/7, тому можна підібрати зручний час. 

Також у Сухопутних військах нагадали про можливість зателефонувати до ТЦК. 

"Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: Территоріальні центри комплектування працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - нагадують у Сухопутних військах.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону.

У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Крім цього, ми писали, що поліція зможе спільно з представниками ТЦК вручати повістки, а також затримувати і доставляти громадян до ТЦК, якщо ті порушили правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

У разі ухвалення законопроекту 10379 про посилення відповідальності за порушення правил військового обліку, у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. 

Нагадаємо, що електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.

А ще уряд готує електронне бронювання від мобілізації через Дію.

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