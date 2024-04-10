За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Якщо підприємці будуть ігнорувати законодавство про військовий облік своїх працівників, їх штрафуватимуть до 59,5 тисяч грн. А громадян – до 22,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Верховна Рада 10 квітня схвалила у першому читанні.

Нагадаємо, що 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062), який передбачає, що Податкова служба автоматично передає дані про працюючих громадян до Реєстру військовозобов’язаних. Тобто, Міноборони буде бачити усіх підприємців, які не поставили своїх працівників на облік. Нагадаємо, що персональні дані військовозобов’язаних зможуть зберігати у «хмарних» сховищах за кордоном за підтримки міжнародних партнерів.

Відповідальність за порушення правил військового обліку і закону про мобілізацію

Отже, схвалений парламентом 10 квітня законопроект 10379 передбачає, що статті 210 та 201-1 КУпАП викладуть в новій редакції.

У статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн. А для підприємства, яке не буде реагувати на необхідність вести військовий облік працівників буде штраф від 34 тисяч грн.

Зазначимо, що п. 23 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів встановлено, що у разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних вони зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

За чинною редакцією статті 210-1 штраф складає від 3400 грн до 5100 грн для громадян.

Отже, тепер він зросте в 5 разів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна. До Реєстру потрапить широкий набір персональних даних – місце роботи, досвід роботи, дипломи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя тощо.

Протокол не складається

Крім того, схвалений законопроект передбачає, що ст. 258 КУпАП доповнюють нормою, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику.

Строк давності для відповідальності за порушення військового обліку – рік

У статті 38 КУпАП передбачать, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення. Нагадаємо, що у першій редакції пропонувалося встановити строк давності для притягнення за порушення правил військового обліку і законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в 3 роки.

Автор: Наталя Мамченко

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