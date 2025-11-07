На Львівщині судили військового, який вчинив СЗЧ та вкрав мотоцикл

Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок у справі військовослужбовця, обвинуваченого у повторному незаконному заволодінні транспортним засобом та самовільному залишенні військової частини.

Шептицький міський суд Львівської області ухвалив вирок у кримінальній справі щодо військовослужбовця, обвинуваченого у повторному незаконному заволодінні транспортним засобом та самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Судовий розгляд відбувався у спрощеному порядку, з повним визнанням вини обвинуваченим.

Обставини справи

За матеріалами провадження, 10 вересня 2025 року близько 00:30 обвинувачений, перебуваючи в місті Шептицький, із корисливих мотивів повторно незаконно заволодів мотоциклом марки «LIFAN» вартістю 16 200 грн, що належав іншій особі. Після вчинення крадіжки обвинувачений розпорядився викраденим транспортним засобом на власний розсуд.

Крім цього, будучи військовослужбовцем, з 19 травня по 17 вересня 2025 року обвинувачений самовільно залишив місце служби в умовах дії воєнного стану без дозволу командира, не виконував обов’язки служби і не повідомляв органи військового управління про своє місцезнаходження.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, розкаявся у скоєному та відшкодував завдану шкоду шляхом повернення майна. Потерпілий та його представник не мали претензій до обвинуваченого.

Рішення суду

Суд визнав дії обвинуваченого як:

незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно (ч. 2 ст. 289 КК України);

самовільне залишення військової частини понад три доби в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

У сукупності дій обвинуваченого суд встановив наявність умислу, повне розуміння протиправності вчиненого та настання можливих наслідків.

Суд також врахував попередню судимість обвинуваченого, факт умовного звільнення від відбування покарання за попереднім вироком (ч. 1 ст. 309 КК України), що не було відбуте повністю, а нове кримінальне правопорушення вчинене під час іспитового строку.

Чоловіку призначили 5,5 років тюрми. Вирок може бути оскаржено до Львівського апеляційного суду (справа № 459/3584/25).

