Во Львовской области судили военного, который совершил СЗЧ и украл мотоцикл

Шептицкий городской суд Львовской области вынес приговор по делу военнослужащего, обвиняемого в повторном незаконном завладении транспортным средством и самовольном уходе из воинской части.

Шептицкий городской суд Львовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в повторном незаконном завладении транспортным средством и самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Судебное разбирательство проходило в упрощённом порядке при полном признании вины обвиняемым.

Обстоятельства дела

Согласно материалам производства, 10 сентября 2025 года около 00:30 обвиняемый, находясь в городе Шептицкий, из корыстных побуждений повторно незаконно завладел мотоциклом марки «LIFAN» стоимостью 16 200 гривен, принадлежащим другому лицу. После совершения кражи обвиняемый распорядился похищенным транспортным средством по собственному усмотрению.

Кроме того, являясь военнослужащим, с 19 мая по 17 сентября 2025 года обвиняемый самовольно оставил место службы в условиях действия военного положения без разрешения командира, не исполнял служебные обязанности и не уведомлял органы военного управления о своём местонахождении.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, раскаялся в содеянном и возместил причинённый ущерб путём возврата имущества. Потерпевший и его представитель не имели претензий к обвиняемому.

Решение суда

Суд квалифицировал действия обвиняемого как:

— незаконное завладение транспортным средством, совершённое повторно (ч. 2 ст. 289 УК Украины);

— самовольное оставление воинской части на срок более трёх суток в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

В совокупности действий обвиняемого суд установил наличие умысла, полное понимание противоправности содеянного и осознание возможных последствий.

Суд также учёл предыдущую судимость обвиняемого, факт условного освобождения от отбытия наказания по предыдущему приговору (ч. 1 ст. 309 УК Украины), который не был отбытым полностью, а новое уголовное правонарушение совершено в период испытательного срока.

Мужчине назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд (дело № 459/3584/25).

