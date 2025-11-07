Виплати «Зимової підтримки» – у Мінсоцполітики пояснили, звідки візьмуть кошти

Соціальні програми матимуть окреме фінансування, освіту не чіпатимуть – Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики заявило, що кошти на програму «Зимова підтримка» не будуть братися з бюджетів освітніх програм, а фінансування соціальних виплат уже передбачено в державному бюджеті.

Міністерство анонсувало низку виплат для українців, зокрема для найбільш вразливих категорій, у рамках урядової ініціативи «Зимова підтримка».

«Наразі мережею шириться неправдива інформація ніби-то кошти на ці виплати будуть взяті з освітніх бюджетних програм. Це не відповідає дійсності. Програми соціальної підтримки населення, реалізовані Мінсоцполітики, мають окремі джерела фінансування. Вони вже передбачені бюджетом цього року. У бюджеті на наступний рік це також будуть окремі видатки, тому кошти інших сфер задіяні не будуть», повідомили у відомстві.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці зможуть подати заявку на «зимову підтримку» з 15 листопада.

