Выплаты «Зимней поддержки» – в Минсоцполитики объяснили, откуда возьмут средства

Социальные программы будут иметь отдельное финансирование, образование не тронут – Минсоцполитики.

Минсоцполитики заявило, что средства на программу «Зимняя поддержка» не будут браться из бюджетов образовательных программ, а финансирование социальных выплат уже предусмотрено в государственном бюджете.

Министерство анонсировало ряд выплат для украинцев, в частности для наиболее уязвимых категорий, в рамках правительственной инициативы «Зимняя поддержка».

«Сейчас в сети распространяется ложная информация о том, что средства на эти выплаты будут взяты из образовательных бюджетных программ. Это не соответствует действительности. Программы социальной поддержки населения, реализуемые Минсоцполитики, имеют отдельные источники финансирования. Они уже предусмотрены бюджетом этого года. В бюджете на следующий год это также будут отдельные расходы, поэтому средства других сфер задействованы не будут», сообщили в ведомстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы смогут подать заявку на «зимнюю поддержку» с 15 ноября.

