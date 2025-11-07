Практика судов
  1. В Украине

Выплаты «Зимней поддержки» – в Минсоцполитики объяснили, откуда возьмут средства

18:30, 7 ноября 2025
Социальные программы будут иметь отдельное финансирование, образование не тронут – Минсоцполитики.
Выплаты «Зимней поддержки» – в Минсоцполитики объяснили, откуда возьмут средства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минсоцполитики заявило, что средства на программу «Зимняя поддержка» не будут браться из бюджетов образовательных программ, а финансирование социальных выплат уже предусмотрено в государственном бюджете.

Министерство анонсировало ряд выплат для украинцев, в частности для наиболее уязвимых категорий, в рамках правительственной инициативы «Зимняя поддержка».

«Сейчас в сети распространяется ложная информация о том, что средства на эти выплаты будут взяты из образовательных бюджетных программ. Это не соответствует действительности. Программы социальной поддержки населения, реализуемые Минсоцполитики, имеют отдельные источники финансирования. Они уже предусмотрены бюджетом этого года. В бюджете на следующий год это также будут отдельные расходы, поэтому средства других сфер задействованы не будут», сообщили в ведомстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы смогут подать заявку на «зимнюю поддержку» с 15 ноября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва