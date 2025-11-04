Украинцы смогут подать заявку на «зимнюю поддержку» с 15 ноября: выплаты до 6500 грн

Министр социальной политики Улютин ответил, когда можно будет подать заявку на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать масштабный пакет программ, которые начнут действовать уже в декабре. По его словам, так называемый пакет «зимней поддержки» должен стать помощью для граждан в холодный сезон.

В частности, в рамках этой программы можно будет подать заявку на получение выплат с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. Украинцы смогут получить выплату в размере 1000 грн, а для уязвимых категорий населения предусмотрены дополнительные выплаты по 6500 грн. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин во время встречи с журналистами, пишет ТСН.

«На зимнюю поддержку можно будет подать заявку с 15 ноября по 15 декабря. Как и в прошлом году, это, в частности, будет тысяча гривен. Мы ожидаем примерно 10 миллионов заявлений. Также дополнительно будут выплаты по 6500 грн для уязвимых категорий населения», — сообщил Улютин.

По его словам, для реализации программы в государственном бюджете на социальную сферу заложено 14 млрд грн.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в прошлом году программой «Зимняя поддержка» воспользовались более 14 млн украинцев, а 57% полученных средств граждане направили на оплату коммунальных услуг.

