Українці зможуть подати заявку на «зимову підтримку» з 15 листопада: виплати до 6500 грн

Міністр соціальної політики Улютін відповів, коли можна буде подати заявку на отримання 1000 грн «Зимової підтримки».

Як розповідала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати масштабний пакет програм, які почнуть діяти вже у грудні. За його словами, так званий пакет «зимової підтримки» має стати відчутною допомогою для громадян у холодний сезон.

Зокрема, у межах цієї програми, можна буде подати заявку на отримання з 15 листопада до 15 грудня 2025 року. Українці зможуть отримати виплату у розмірі 1000 грн, а для вразливих верств населення передбачені додаткові виплати по 6500 грн. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час зустрічі з журналістами, пише ТСН.

«На зимову підтримку можна буде подати заявку з 15 листопада до 15 грудня. Як і минулого року, це, зокрема, буде тисяча гривень. Ми очікуємо орієнтовно на 10 мільйонів заяв. Також додатково будуть виплати по 6500 грн для вразливих верств населення», — повідомив Улютін.

За його словами, для реалізації програми в державному бюджеті на соціальну сферу закладено 14 млрд грн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що торік програмою «Зимова підтримка» скористалися понад 14 млн українців, а 57% отриманих коштів громадяни спрямували на оплату комунальних послуг.

