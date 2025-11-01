Практика судів
  1. В Україні

Зеленський анонсував «зимову підтримку»: грошова допомога, фіксовані тарифи й безкоштовні поїздки залізницею

15:45, 1 листопада 2025
Уряд представить деталі пакету до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами якомога швидше.
Зеленський анонсував «зимову підтримку»: грошова допомога, фіксовані тарифи й безкоштовні поїздки залізницею
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати масштабний пакет програм «зимової підтримки», які почнуть діяти вже у грудні.

За словами Глави держави, пакет включатиме пряму фінансову допомогу, подібну до торішньої, яку українці зможуть використати для найнеобхідніших потреб.

Окрім цього, планується запуск окремої програми для найбільш вразливих категорій населення – самотніх літніх людей, багатодітних родин, жителів зон бойових дій та інших груп. Усі деталі найближчим часом представить прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Президент також запевнив, що взимку залишаться фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів, без жодних підвищень.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців. За його словами, вже є пропозиція від «Укрзалізниці» — УЗ-3000: кожен громадянин зможе безкоштовно подорожувати трьома тисячами кілометрів залізницею в межах України. Зокрема, це можуть бути маршрути Львів – Київ, Київ – Дніпро чи будь-які інші.

«Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Президент.

Також триває робота над розширенням медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоров’я, має запрацювати вже у січні — кожен дорослий українець зможе пройти базове медичне обстеження.

Президент доручив уряду завершити підготовку всієї «зимової підтримки» та представити деталі пакету до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами якомога швидше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео