Зеленський анонсував «зимову підтримку»: грошова допомога, фіксовані тарифи й безкоштовні поїздки залізницею

Уряд представить деталі пакету до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами якомога швидше.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати масштабний пакет програм «зимової підтримки», які почнуть діяти вже у грудні.

За словами Глави держави, пакет включатиме пряму фінансову допомогу, подібну до торішньої, яку українці зможуть використати для найнеобхідніших потреб.

Окрім цього, планується запуск окремої програми для найбільш вразливих категорій населення – самотніх літніх людей, багатодітних родин, жителів зон бойових дій та інших груп. Усі деталі найближчим часом представить прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Президент також запевнив, що взимку залишаться фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів, без жодних підвищень.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців. За його словами, вже є пропозиція від «Укрзалізниці» — УЗ-3000: кожен громадянин зможе безкоштовно подорожувати трьома тисячами кілометрів залізницею в межах України. Зокрема, це можуть бути маршрути Львів – Київ, Київ – Дніпро чи будь-які інші.

«Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Президент.

Також триває робота над розширенням медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоров’я, має запрацювати вже у січні — кожен дорослий українець зможе пройти базове медичне обстеження.

Президент доручив уряду завершити підготовку всієї «зимової підтримки» та представити деталі пакету до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами якомога швидше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.