Зеленский анонсировал «зимнюю поддержку»: денежная помощь, фиксированные тарифы и бесплатные поездки по железной дороге

Правительство представит детали пакета до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться программами как можно скорее.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить масштабный пакет программ «зимней поддержки», которые начнут действовать уже в декабре.

По словам Главы государства, пакет будет включать прямую финансовую помощь, аналогичную прошлогодней, которую украинцы смогут использовать для самых необходимых нужд.

Кроме того, планируется запуск отдельной программы для наиболее уязвимых категорий населения – одиноких пожилых людей, многодетных семей, жителей зон боевых действий и других групп. Все детали в ближайшее время представит премьер-министр Юлия Свириденко.

Президент также заверил, что зимой сохранятся фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, без каких-либо повышений.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о подготовке специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев. По его словам, уже есть предложение от «Укрзализныци» — УЗ-3000: каждый гражданин сможет бесплатно путешествовать тремя тысячами километров по железной дороге в пределах Украины. В частности, это могут быть маршруты Львов – Киев, Киев – Днепр или любые другие.

«Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, действительно служат обществу», – подчеркнул Президент.

Также продолжается работа по расширению медицинских программ. Проект чекапов, который готовит Министерство здравоохранения, должен заработать уже в январе — каждый взрослый украинец сможет пройти базовое медицинское обследование.

Президент поручил правительству завершить подготовку всей «зимней поддержки» и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться программами как можно скорее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.