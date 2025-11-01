Практика судів
Кожен українець зможе проїхати 3000 км потягом безкоштовно, — Зеленський

16:03, 1 листопада 2025
Президент анонсував програму «УЗ-3000» у межах пакету «зимової підтримки», яка дозволить безкоштовно подорожувати залізницею по Україні.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати масштабний пакет програм, які почнуть діяти вже у грудні. За його словами, так званий пакет «зимової підтримки» має стати відчутною допомогою для громадян у холодний сезон.

Одним із напрямів стане транспортна підтримка. Президент повідомив, що вже є пропозиції від «Укрзалізниці» щодо запуску програми УЗ-3000, яка дозволить кожному українцю безкоштовно подорожувати трьома тисячами кілометрів залізницею в межах країни.

«Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – підкреслив Президент.

