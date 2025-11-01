Каждый украинец сможет проехать 3000 км поездом бесплатно, — Зеленский

Президент анонсировал программу «УЗ-3000» в рамках пакета «зимней поддержки», которая позволит бесплатно путешествовать по Украине на поезде.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать масштабный пакет программ, которые начнут действовать уже в декабре. По его словам, так называемый пакет «зимней поддержки» должен стать ощутимой помощью для граждан в холодный сезон.

Одним из направлений станет транспортная поддержка. Президент сообщил, что уже есть предложения от «Укрзализныци» относительно запуска программы УЗ-3000, которая позволит каждому украинцу бесплатно путешествовать тремя тысячами километров по железной дороге в пределах страны.

«Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, действительно служат обществу», – подчеркнул Президент.

