Ціль номер один для РФ  — Зеленський пояснив, чому Путіну потрібне швидке захоплення Покровська

За словами Володимира Зеленського, наразі у Покровську перебуває 314 російських солдатів.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що обстановка в Покровську залишається напруженою. За його словами, основне завдання російських сил — захопити це місто, аби створити враження, що вони здатні взяти під контроль увесь Донбас.

За словами Президента, наразі 314 росіян перебуває в Покровську. Він зауважив, що 5 листопада росіяни здійснили штурмові дії з технікою, загалом було 223 штурми.

Зеленський наголосив, що Росія прагне захопити Покровськ, оскільки це дало б їй можливість представити це як перемогу та знову підняти тему повного витіснення України з території Донбасу.

Нагадаємо, вже довгий час Покровський напрямок є найгарячішою ділянкою фронту. Зараз у Донецькій області тривають важкі бої за саме місто Покровськ.

Днями Генеральний штаб ЗСУ спростував "оточення Покровська", хоча ситуація там дуже важка.

