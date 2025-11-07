Цель номер один для РФ — Зеленский объяснил, почему Путину нужен быстрый захват Покровска

По словам Владимира Зеленского, в настоящее время в Покровске находится 314 российских солдат.

Президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что обстановка в Покровске остается напряженной. По его словам, основная задача российских сил – захватить этот город, чтобы создать впечатление, что они способны взять под контроль весь Донбасс.

По словам Президента, в настоящее время 314 россиян находятся в Покровске. Он отметил, что 5 ноября россияне совершили штурмовые действия с техникой, всего было 223 штурма.

Зеленский подчеркнул, что Россия стремится захватить Покровск, поскольку это дало бы ей возможность представить это как победу и поднять тему полного вытеснения Украины с территории Донбасса.

Напомним, уже долгое время Покровское направление является самым горячим участком фронта. Сейчас в Донецкой области продолжаются тяжелые бои за город Покровск.

На днях Генеральный штаб ВСУ опроверг "окружение Покровска", хотя ситуация там очень тяжелая.

