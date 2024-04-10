За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

Если предприниматели будут игнорировать законодательство о военном учете своих работников, их будут штрафовать до 59,5 тысячи гривен. А граждан – до 22,5 тысячи грн. Соответствующий законопроект об увеличении штрафов 10379 года Верховная Рада 10 апреля одобрила в первом чтении.

Напомним, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (законопроект 10062), предусматривающий, что Налоговая служба автоматически передает данные о работающих гражданах в Реестр военнообязанных. То есть Минобороны будет видеть всех предпринимателей, которые не поставили своих работников на учет. Напомним, что персональные данные военнообязанных смогут хранить в облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров.

Ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации

Следовательно, одобренный парламентом 10 апреля законопроект 10379 предусматривает, что статьи 210 и 201-1 КУоАП будут изложены в новой редакции.

В статье 210, которая устанавливает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

В статье 210-1, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, также предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тыс. грн. для граждан. А для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысячи до 59,5 тысячи грн.

Итак, если гражданин не явится по повестке в ТЦК или же не обновит свои данные о реальном адресе, сначала к нему применят штраф в указанной сумме – минимально 17 тысяч грн. А для предприятия, которое не будет реагировать на необходимость вести военный учет работников, будет штраф от 34 тысяч грн.

Отметим, что п. 23 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов установлено, что в случае изменения адреса их места жительства или других персональных данных они обязаны лично в 7-дневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, они не находятся на военном учете.

По действующей редакцией статьи 210-1 штраф составляет от 3400 до 5100 грн для граждан.

Теперь он вырастет в 5 раз.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется. В Реестр попадет широкий набор персональных данных – место работы, опыт работы, дипломы, водительские права, налоговый номер, отцифрованное лицо и т.д.

Протокол не составляется

Кроме того, одобренный законопроект предусматривает, что ст. 258 КУоАП дополняют нормой, протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резерв находящихся в запасе СБУ), если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и по наличию в ТЦК , Центрального управления или региональных органов СБУ подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Срок давности для ответственности за нарушение военного учета – год

В статье 38 КУоАП предусматривается, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение одного года со дня его совершения. Напомним, что в первой редакции предлагалось установить срок давности для привлечения за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в 3 года.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.