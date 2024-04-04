Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

4 апреля вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрения Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Таким образом, новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения относительно всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только один раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т. д.

То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.

Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который помогает быстро и достоверно установить его, является неизменным на протяжении всей жизни гражданина, а присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Данные Реестра о гражданах будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Соответствующие изменения новый закон предусматривает в Законе «Об облачных услугах», законах «Об основах обеспечения кибербезопасности Украины», «Об обороне Украины» «О защите информации в информационно-коммуникационных системах».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведения о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Автор: Наталя Мамченко

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